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Сегодня, 22:42

Булавин: «Зенит» хотел выиграть без напряга. Так не бывает»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Булавин поделился мнением о матче сине-бело-голубых с «Локомотивом» в 17-м туре РПЛ (1:3).

«Локомотив» превзошел зенитовцев в настрое, это было заметно. Хозяева играли азартно, боевито. А игроков «Зенита» будто «заморозили». Вышли, думали выиграют на технике, без напряга. Так не бывает. Хозяева, наоборот, были очень заряжены. Думал, после ответного гола «Зенита» они сломаются. А они еще лучше сыграли во втором тайме», — приводит «РБ Спорт» слова Булавина.

Также он ответил, повлияли ли погодные условия в Москве на результат матча.

«Конечно. Хоть и говорят, что они одинаковые для игроков обеих команд, но в «Зените» играют бразильцы, южноамериканцы. Им тяжело приспособиться — и физически, и психологически. Видно было, что движение у игроков «Зенита» не такое быстрое, как в хороших условиях. В мороз и дышится сложнее, и поле другое», — добавил специалист.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильнейшего снегопада. После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении матча в запланированную дату, несмотря на снегопад.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-bulavin-zenit-hotel-vy-igrat-bez-napryaga/
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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