Булыкин: «Локомотиву» стоит присмотреться к молодому поколению российских футболистов, у которых горят глаза»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный интерес москвичей к защитнику бельгийского «Стандарда» Ноэ Дюссену.

«Не знаю, кого там планирует клуб приобретать, но уверен, что можно найти и российских игроков на позицию центрального защитника. «Локомотиву» стоит присмотреться к молодому поколению российских футболистов, у которых горят глаза», — цитирует Булыкин «РБ Спорт».

Трансферная стоимость 30-летнего игрока — 1 миллион евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.