Булыкин: «Локомотиву» стоит присмотреться к молодому поколению российских футболистов, у которых горят глаза»

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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный интерес москвичей к защитнику бельгийского «Стандарда» Ноэ Дюссену.
«Не знаю, кого там планирует клуб приобретать, но уверен, что можно найти и российских игроков на позицию центрального защитника. «Локомотиву» стоит присмотреться к молодому поколению российских футболистов, у которых горят глаза», — цитирует Булыкин «РБ Спорт».
Трансферная стоимость 30-летнего игрока — 1 миллион евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования