Булыкин: «Галицкому нужно вернуться к идее развивать свою молодежь»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, что нужно изменить владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

«Конечно, все решает владелец. Мне симпатизировала идея Галицкого, которую он же и похоронил. Он говорил, что в команде должны быть свои воспитанники из академии, тренировать должен российский тренер. Своих воспитанников должно быть больше и пару иностранных футболистов. Если Галицкий вернется к этой системе, начнет доверять своим воспитанникам, тренеру, который станет развивать молодежь, то я буду очень рад.

В «Локомотиве» Галактионов доверяет, и эти игроки уже доросли до сборной, не выступая до этого так ярко. Считаю, этот путь хорош для «Краснодара». Жаль, что Галицкий отошел от этой системы. Если он хочет вернуться, то Мусаев и молодежь подходят под эту систему», — сказал Булыкин Legalbet.

По итогам зсезона «Краснодар» занял второе место в таблице РПЛ, набрав 56 очков. Команда Мурада Мусаева на один балл отстала от ставшего чемпионом «Зенита».