Булыкин допустил уход легионеров из «Локомотива» после трансферов Пиняева и Глушенкова

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал трансферы Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в московский клуб.

«Рад, что доверяют российской молодежи. Пиняев и Глушенков — это хорошие футболисты, которые могут стать лидерами «Локомотива» и помочь клубу выйти из плачевной ситуации. Помню, что в «Аяксе» выпускали 17-летных пацанов, чтобы они спасли матч в Лиге чемпионов, поэтому считаю, что Пиняев и Глушенков смогут сильно помочь «Локомотиву» в нынешнем сезоне. А еще после этих трансферов из клуба может уйти кто-то из легионеров, если ставка будет делаться на российскую молодежь», — сказал Булыкин.

28 декабря 18-летний Пиняев и 23-летний Глушенков подписали с «Локомотивом» четырехлетние контракты.