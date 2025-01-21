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21 января, 23:18

Булыкин хочет пригласить Тотти, Оуэна, Мальдини и других звезд футбола в Москву

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Бывший игрок «Аякса», «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин о желании пригласить мировых звезд футбола в Москву. В январе Булыкин принял участие в международном кубке, который был сыгран в рамках «Недели звезд» в Шардже (ОАЭ).

«В Шарджу меня пригласил друг, владелец агентства IFDA, — приводит Legalbet слова Булыкина. — Ему интересен российский рынок, поэтому меня позвал. Они сотрудничают с мировыми звездами футбола. Там были Оуэн, Тотти, Давидс, Паоло Мальдини. В общем что не имя, то звезда. Получил удовольствие от игры с такими мастерами, еще два забил, и мы выиграли. Очень понравилось участие с такими легендами. Мы с Оуэном впереди, Тотти под нами, где еще такая связка может поиграть?

За РПЛ, конечно, они не следят, но если приедут в Москву, точно сходят на какой-то матч. Еще и в падел-теннис, кстати, поиграли в Шардже. У меня есть желание пригласить их сюда. Но для этого нужны спонсоры, чтобы они приехали. Есть идея, чтобы они поиграли в падел и футбол здесь, сходили на матч РПЛ. Я с ними со всеми общаюсь, и они не против».

11 января прошла игра под названием «Ночь звезд», в которой команда Франческо Тотти обыграла команду Ривалдо (11:9). Булыкин играл за команду итальянца, а его партнерами были сам Тотти, чемпион мира в составе сборной Аргентины Папу Гомес, обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр и бывший полузащитник «Аякса» и «Ювентуса» Эдгар Давидс. Главным тренером был экс-капитан «Милана» Паоло Мальдини.

Источник: legalbet.ru
Дмитрий Булыкин
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