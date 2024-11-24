Булыкин о московском дерби: «Команды играли зрелищно. У «Спартака» получилось лучше»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в матче 16-го тура РПЛ.

«Команды играли зрелищно, в атакующий футбол, бились, забивали голы. У «Спартака» это получилось лучше. Конечно, когда ты ведешь 3:0, другой команде очень тяжело тебя догнать. А если они будут пытаться сравнивать, станут появляться очень хорошие возможности для контратак — что мы и увидели», — цитирует Булыкина «Газета.ru».

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».