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Сегодня, 20:07

Булыкин: «Чалов — классный нападающий, в оставшихся матчах сезона он проявит себя с наилучшей стороны»

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о продлении контракта форварда Федора Чалова с ЦСКА.

Новое соглашение 26-летнего футболиста с красно-синими рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Хорошо, что Чалов продлил контракт с ЦСКА. Здорово видеть, что клуб и игрок находят решение, которое устроит всех. Федор классный нападающий, думаю, в оставшихся матчах он проявит себя с наилучшей стороны, так как не будет давления насчет контракта. Европа? С российским паспортом туда тяжело уехать, но все возможно. Он уже там был и знает, каково там играть. Может, летом будет какие-то варианты», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Чалов принял участие в 31 матче ЦСКА во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.

Как стало известно «СЭ», в новом контракте Чалова с ЦСКА прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Федор Чалов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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