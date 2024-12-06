Булыкин — о возможном переходе Батракова в «Манчестер Сити»: «Это будет шикарная реклама для российского футбола»

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Если Батраков перейдет в «Сити, то это будет просто супер. Это станет огромным шагом в его карьере, и плюс это шикарная реклама для всего российского футбола. Да, он молодой игрок, но чем быстрее он перейдет в большой клуб, тем будет только лучше. Я обеими руками за. Даже если «Сити» отдаст его в аренду в условный «Фулхэм», это не будет проблемой. Так ему легче будет адаптироваться к Англии, жизни и футболу там», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Батраков — воспитанник «Локомотива». Полузащитник дебютировал за основную команду москвичей в марте. В текущем сезоне 19-летний хавбек забил 13 мячей и отдал девять результативных передач в 26 матчах за железнодорожников.