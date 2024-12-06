Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:39

Булыкин — о возможном переходе Батракова в «Манчестер Сити»: «Это будет шикарная реклама для российского футбола»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Если Батраков перейдет в «Сити, то это будет просто супер. Это станет огромным шагом в его карьере, и плюс это шикарная реклама для всего российского футбола. Да, он молодой игрок, но чем быстрее он перейдет в большой клуб, тем будет только лучше. Я обеими руками за. Даже если «Сити» отдаст его в аренду в условный «Фулхэм», это не будет проблемой. Так ему легче будет адаптироваться к Англии, жизни и футболу там», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Батраков — воспитанник «Локомотива». Полузащитник дебютировал за основную команду москвичей в марте. В текущем сезоне 19-летний хавбек забил 13 мячей и отдал девять результативных передач в 26 матчах за железнодорожников.

Источник: РБ Спорт
2
Алексей Батраков
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Baza: Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Кордобе и Сперцяну нет замены, «быки» не справляются с психологией, а Галицкий пожалеет денег? Что происходит с «Краснодаром» и каковы его шансы на золото
Биография Умара Нурмагомедова: непобедимый боец UFC идет за титулом
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Материалы сюжета РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Губерниев считает, что «Краснодар» не будет слабее после зимней паузы
Силкин считает Лунева безальтернативным вариантом в «Динамо»
Казарцев назначен главным арбитром матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»
Юрист Прокопец: «Единственный способ у «Химок» снять бан — оплата долга»
Агент Батракова — об интересе «Манчестер Сити» к футболисту: «Я не удивлен»
У «Краснодара» банальный спад или давние комплексы? Матч с «Локомотивом» станет показательным
Сегодня
Вчера
Неделя