Булыкин надеется, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Зениту» в чемпионате России

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями об интриге в РПЛ.

«Во всех чемпионатах, если есть отрывы 8-9 очков, это ничего не значит. Поэтому будем надеяться, что «Спартак» и другие клубы смогут навязать борьбу «Зениту». Если «Химки» могут, то и другим это по силам», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После 19 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. На втором месте идет «Спартак» с 40 очками. Тройку замыкает «Ростов» с 38 очками.