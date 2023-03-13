0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:49

Булыкин надеется, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Зениту» в чемпионате России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями об интриге в РПЛ.

«Во всех чемпионатах, если есть отрывы 8-9 очков, это ничего не значит. Поэтому будем надеяться, что «Спартак» и другие клубы смогут навязать борьбу «Зениту». Если «Химки» могут, то и другим это по силам», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После 19 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. На втором месте идет «Спартак» с 40 очками. Тройку замыкает «Ростов» с 38 очками.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10720760-bulykin-nadeetsya-chto-spartak-smozhet-navyazat-borbu-zenitu-v-chempionate-rossii.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин считает, что «Ростов» не будет бороться за второе место в РПЛ

Агент: «Кади счастлив, что смог забить два гола и помочь «Краснодару»