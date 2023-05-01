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Булыкин назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре форварда железнодорожников Артема Дзюбы.

«Дзюба очень хорошо себя проявляет в «Локомотиве». Он один из лучших нападающих в чемпионате России. Артем забивает, помогает команде. Весь «Локомотив» хорошо выглядит после зимней паузы, это тоже влияет на форму Дзюбы. Артем — один из лучших нападающих РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

В матче 25-го тура РПЛ с «Химками» (5:1) Дзюба оформил дубль. Всего на счету 34-летнего форварда в текущем сезоне 8 голов в 10 играх за железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-dzyuba-odin-iz-luchshih-napadayushhih-v-rpl-igra-lokomotiva-tak-vliyaet-na-artema/
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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