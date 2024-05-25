Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

Булыкин: «У «Динамо» самые реальные шансы стать чемпионом»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от чемпионской гонки в РПЛ.

«У «Динамо» сейчас самые реальные шансы стать чемпионом. Достаточно даже сыграть вничью, и все равно будет титул. Думаю, динамовцы должны совершить это чудо, потому что все в их руках. Осталась одна игра, на которую надо собраться, настроиться и не проиграть. Думаю, что «Динамо» это вполне по силам», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/25/23094409.shtml
Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
2
0
Читайте также
Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Порядка 12 детей пострадали из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре
Сафонов уже ест круассаны, Сперцян сменит звезду немецкой команды, а «Спартак» рассматривал Лунева. Главные трансферные слухи РПЛ за 25 мая
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
В Анапе подросток нырнул в море за упавшей обувью и утонул
Популярное видео
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Все решится в последнем туре: кто станет чемпионом, а кто вылетит из РПЛ
Губерниев о чемпионской гонке в РПЛ: «Фаворит, конечно, «Динамо», но не безоговорочный»
Полиция задержала болельщика «Динамо» за зажженную дымовую шашку, но затем отпустила
Кто станет чемпионом? Кто вылетит напрямую? Онлайн-трансляция матчей последнего тура РПЛ
Защитник ЦСКА Дивеев — о травме голкипера Торопа: «Очень страшный момент»
Деменко рассказал, чего ждет от матчей заключительного тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Деменко рассказал, чего ждет от матчей заключительного тура РПЛ

Махачкалинское «Динамо» может подписать Агаларова в связи с выходом в РПЛ