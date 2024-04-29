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Сегодня, 19:51

Булыкин назвал главную причину кризиса «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал неудачные результаты «Зенита» в последних матчах.

«Понятно, что в чемпионской гонке «Зенит» участвует, но он уже не тот, каким был ранее. И самое главное, что питерцы уже настолько расслаблены, что не могут собраться в нужные моменты», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Зенит» потерпел поражения в двух последних матчах в РПЛ — в перенесенном 21-м туре сине-бело-голубые уступили «Рубину» (0:2), а в 26-м туре проиграли «Динамо» (0:1).

«Зенит» (50) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Краснодар» (50), занимающий второе место.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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