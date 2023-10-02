Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:40

Булыкин: «Главная проблема «Спартака» — недопонимание между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена»

Александр Кружков
Обозреватель
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» в Самаре от «Крыльев» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

— Что же произошло со «Спартаком»?

— Все началось с ошибки Максименко, который первый гол пропустил в ближний угол. А дальше классическая история. Бежишь отыгрываться — и тебя ловят на контратаке. Когда футболисты недорабатывают в обороне, не успевают накрывать соперника в момент удара, плюс не выручает вратарь — сложно на что-то рассчитывать...

— Кто-то поражается отсутствию замен в перерыве, хотя «Спартак» горел 0:2, кто-то не понимает, почему на 60-й минуте убрали с поля Промеса. А у вас — главный вопрос к Абаскалю по итогам матча?

— Действительно уже после первого тайма напрашивались перестановки. Надо было освежить игру. Но Абаскаль медлил, на замены решился лишь за полчаса до финального свистка. Почему при этом усадил на скамейку Промеса, для меня тоже осталось загадкой. Квинси — большой мастер, из тех, кто одним касанием может перевернуть ход матча. И вдруг такого игрока убирают...

— Зато оставляют Мозеса, который в Самаре на поле растворился.

— Ну, Абаскаль уже приучил к тому, что логику его поступков трудно понять. Все время меняет и схему, и состав.

— В чем главная проблема «Спартака»?

— В недопонимании между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства.

— Даже со стороны это чувствуется?

— Конечно! Сейчас у тренера нет никаких рычагов, вот он и дергается, тасует состав. Но это не помогает. Наоборот, порождает нервозность и негодование у футболистов. Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления.

— Как можно исправить ситуацию?

— Только набранными очками. Тогда Абаскалю всё простят. Ротацию, эксперименты, отсутствие наигранных связок, недопонимание с лидерами... Но если в ближайших турах результаты не улучшатся, к зимней паузе в чемпионате у «Спартака» будет другой тренер.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками после 10 туров.

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления». Булыкин — о разгроме «Спартака» и спаде «Зенита»

Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Обсудить
Читайте также
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
Кошмар двух столиц. «Зенит» и московские клубы не в себе, и это отличная почва для сезона-сенсации
Путин поручил главе Северной Осетии разобраться с переуплотненностью детсадов
Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
Двухлетний ребенок умер в торговом центре в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Оренбург» — «Зенит» и другие матчи
Булыкин о судействе в матче «Ростов» — «Урал»: «Гончаренко в любом случае такое поведение не красит»
Трехглавый змей «Спартака». И Абаскаль на шее
Булыкин — о «Крыльях Советов»: «Очень симпатичная команда. Но в тройке не удержатся»
Булыкин: «Странно, что Джикии вообще не дают шансов»
В «Оренбурге» заявили, что игроки не получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом»
«Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления». Булыкин — о разгроме «Спартака» и спаде «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Кошмар двух столиц. «Зенит» и московские клубы не в себе, и это отличная почва для сезона-сенсации
Джикия назвал дисквалификацию Соболева на дерби с ЦСКА потерей для команды
«Крылья Советов» — «Спартак»: судья устал от Соболева. Нападающий красно-белых теперь пропустит дерби с ЦСКА
Соболев получил желтую карточку в матче с «Крыльями Советов» и пропустит дерби с ЦСКА
ЦСКА: девятое место и пять матчей без побед. С чем подойдут армейцы к дерби со «Спартаком»?
Стала известна дата дерби «Спартак» — ЦСКА в 11-м туре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» заявили, что игроки не получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

Булыкин: «Странно, что Джикии вообще не дают шансов»