Булыкин: «Главная проблема «Спартака» — недопонимание между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена»

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» в Самаре от «Крыльев» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

— Что же произошло со «Спартаком»?

— Все началось с ошибки Максименко, который первый гол пропустил в ближний угол. А дальше классическая история. Бежишь отыгрываться — и тебя ловят на контратаке. Когда футболисты недорабатывают в обороне, не успевают накрывать соперника в момент удара, плюс не выручает вратарь — сложно на что-то рассчитывать...

— Кто-то поражается отсутствию замен в перерыве, хотя «Спартак» горел 0:2, кто-то не понимает, почему на 60-й минуте убрали с поля Промеса. А у вас — главный вопрос к Абаскалю по итогам матча?

— Действительно уже после первого тайма напрашивались перестановки. Надо было освежить игру. Но Абаскаль медлил, на замены решился лишь за полчаса до финального свистка. Почему при этом усадил на скамейку Промеса, для меня тоже осталось загадкой. Квинси — большой мастер, из тех, кто одним касанием может перевернуть ход матча. И вдруг такого игрока убирают...

— Зато оставляют Мозеса, который в Самаре на поле растворился.

— Ну, Абаскаль уже приучил к тому, что логику его поступков трудно понять. Все время меняет и схему, и состав.

— В чем главная проблема «Спартака»?

— В недопонимании между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства.

— Даже со стороны это чувствуется?

— Конечно! Сейчас у тренера нет никаких рычагов, вот он и дергается, тасует состав. Но это не помогает. Наоборот, порождает нервозность и негодование у футболистов. Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления.

— Как можно исправить ситуацию?

— Только набранными очками. Тогда Абаскалю всё простят. Ротацию, эксперименты, отсутствие наигранных связок, недопонимание с лидерами... Но если в ближайших турах результаты не улучшатся, к зимней паузе в чемпионате у «Спартака» будет другой тренер.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками после 10 туров.