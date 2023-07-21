Булыкин назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход бразильских игроков из «Зенита» и потенциальную борьбу за чемпионство в РПЛ.

«Их отъезд ослабит «Зенит», но сильного преимущества конкурентам не даст. Здесь все зависит от длины скамейки, от подбора футболистов, у «Зенита» это на хорошем уровне. Я думаю, что будет причина в другом — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», они хорошо подготовятся и дадут бой «Зениту» в борьбе за чемпионство», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

В прошедшем сезоне «Зенит» с 70 очками в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака на 12 очков обошла ЦСКА, который финишировал вторым.