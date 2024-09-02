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Сегодня, 09:25

Булыкин назвал игру с «Рубином» уроком для «Спартака»

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином» в матче 7-го тура РПЛ (1:0).

Единственный гол с пенальти забил Эсекьель Барко, красно-белые играли в меньшинстве с 62-й минуты.

«Рубин» — хорошая команда, она всегда со всеми борется, показывает хорошие результаты, и с ними тяжело играть. «Спартак» думал, что набрал хороший ход и может всех обыгрывать, но он получил урок: не все так легко. «Рубин» хорошо себя проявлял и в прошлом сезоне, и в этом — это грозная сила, и их просто так не обыграть», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

«Спартак» набрал 14 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 10 баллами располагается на 8-й строчке.

Источник: Газета.Ru
Дмитрий Булыкин
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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