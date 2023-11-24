Булыкин: «Крылья» — фавориты в матче с «Локомотивом», но железнодорожники могут преподнести сюрприз»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, каким будет итоговый счет в матче 16-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Крыльями Советов».

«Самарцы очень хорошо провели первую часть чемпионата. Игры, которые будут сыграны до перерыва крайне важны. Все пытаются как можно лучше сыграть, чтобы занять место как можно выше и уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением и выполненными задачами. Поэтому и «Локомотив», и «Крылья» будут играть серьезно, им нужны очки. Я считаю, что в этом матче фаворит — «Крылья», потому что они играют дома и находятся выше. Но я уверен, что «Локомотив» может преподнести сюрприз. Думаю, что итоговый счет будет 2:1, хочется верить, что в пользу железнодорожников», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Матч между «Крыльями Советом» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 25 ноября, в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.