Булыкин назвал «Локомотив» примером для остальных клубов РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил работу менеджмента железнодорожников.

«Для меня примером является «Локомотив». В составе команды пара иностранцев, а все остальные — молодые ребята, которых Галактионов начал подключать практически недавно к основному составу. Теперь уже «Локомотив» нельзя представить без них. Вот это, я считаю, правильный подход», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Команда под руководством Михаила Галактионова завершила прошлый сезон на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.