Булыкин назвал неуверенность причиной поражения «Локомотива» от «Химок» в РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России прокомментировал пораение железнодорожников в матче 17-го тура РПЛ с «Химками» (1:3).

«Нет, защитники-то не молодые, но что-то ошибки в обороне были непонятные. А так, конечно же, обидное поражение. Не могут просто выйти на свой уровень и почувствовать уверенность. Отсюда нервозность, поэтому пропускают ненужные голы и как я уже сказал, если бы сыграли в защите на ноль, было бы лучше», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Локомотив» с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Химки» набрали 16 очков и располагаются на 12-й строчке.