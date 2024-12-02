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Сегодня, 11:32

Булыкин назвал неуверенность причиной поражения «Локомотива» от «Химок» в РПЛ

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России прокомментировал пораение железнодорожников в матче 17-го тура РПЛ с «Химками» (1:3).

«Нет, защитники-то не молодые, но что-то ошибки в обороне были непонятные. А так, конечно же, обидное поражение. Не могут просто выйти на свой уровень и почувствовать уверенность. Отсюда нервозность, поэтому пропускают ненужные голы и как я уже сказал, если бы сыграли в защите на ноль, было бы лучше», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Локомотив» с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Химки» набрали 16 очков и располагаются на 12-й строчке.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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