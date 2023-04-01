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Сегодня, 23:09

Булыкин назвал причины проблем «Спартака» после возобновления чемпионата РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин объяснил, с чем связана неудачная игра «Спартака» после возобновления РПЛ.

В 21-м туре чемпионата России красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

«Проблемы «Спартака» связаны, наверное, с тем, как команда провела зимние сборы. А также с неумение иностранных футболистов распределить предсезонку на два месяца. Ведь такой системы подготовки к сезону, как в России, нет нигде в мире», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После возобновления чемпионата РПЛ «Спартак» одержал одну победу при двух ничьих и одном поражении. Отставание москвичей (41 очко) от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков. Красно-белые находятся на третьей строчке.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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