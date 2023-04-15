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Сегодня, 14:13

Булыкин назвал разговоры об искусственном поле на «Газовике» отмазками для прессы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об искусственном газоне стадиона «Газовик» перед ближайшим матчем между железнодорожниками и «Оренбургом» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Можно долго говорить о качестве поля и о его размерах, но это все — отмазки для прессы. Футболисты понимают, что надо побеждать на любом поле. На искусственном газоне лучше ощущаются все огрехи, на нем надо более четко отдавать пас и принимать мяч, к нему нужно привыкнуть. У некоторых игроков возникают проблемы с коленями и со спиной, когда они переходят на искусственное поле. Если долго на нем не тренироваться, а просто выйти и отыграть матч, ничего не произойдет. Отмазки про искусственное поле давно не актуальны. Качество современных искусственных газонов позволяет футболистам ощущать себя как на натуральном газоне», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Оренбург» — «Локомотив» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005086679_bulyikin_razgovoryi_ob_iskusstvennom_pole_na_gazovike_-_otmazki_dlya_pressyi
Дмитрий Булыкин
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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