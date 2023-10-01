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Сегодня, 21:11

Булыкин назвал удивительным результат матча «Крылья Советов» — «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (4:0).

«Удивительный результат — перед этим матчем «Спартак» провел три игры «на ноль», а сегодня пропустил сразу четыре. Все ожидали от «Спартака» какой-то борьбы, но у них совсем ничего не получилось. В этой игре «Спартак» сломался. Думаю, что они сломались после первого гола, который был забит в ближний угол — Максименко должен был брать. После этого было тяжело отыгрываться, тем более что на контратаках «Крылья» показывают себя очень хорошо», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

«Крылья Советов» набрали 21 очко и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками занимает пятое место. В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН», а «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 8 октября.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/01/21404587.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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