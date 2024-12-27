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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 17:38

Булыкин назвал упущенное чемпионство «Динамо» главным разочарованием 2024 года

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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» поделился мнением о разочаровании года в спорте 2024 года.

«Динамо» могло быть чемпионом в последнем туре РПЛ — и это самое главное разочарование», — сказал Булыкин «СЭ».

В прошлом сезоне команда упустила шанс завоевать чемпионский титул по итогам 30-го тура. Бело-голубые шли на первом месте перед матчем с «Краснодаром» (0:1), но завершили сезон на третьем месте.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Динамо» ушло на зимнюю паузу в РПЛ на 4-ом месте в турнирной таблице с 35 очками.

Вероника Ольшукова

Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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