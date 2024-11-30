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Сегодня, 03:58

Булыкин не исключил участия в выборах президента РФС в 2025 году

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России рассказал, что думает о возможности баллотироваться на пост президента российского футбольного союза (РФС).

«Пока думаю над участием в выборах президента РФС. Как только узнаю об условиях, сразу же приму решение. Конечно, было бы интересно написать свою программу и свое мнение о российском футболе. А дальше уже посмотрим, идти или не идти на выборы», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

Выборы президента и исполкома РФС состоятся 2 февраля следующего года.

Александр Дюков. Дюков сообщил, что будет переизбираться на пост президента РФС
Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Футбол
РФС
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