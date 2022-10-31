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Сегодня, 18:54

Булыкин не поддержал идею проведения товарищеского матча сборной России с командой легионеров РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, как национальной сборной нужно искать партнеров для товарищеских матчей.

«Искать соперников можно и нужно во всем мире. Кто согласится, с тем и проводить матч. Не играть же со вторым составом или со сборной легионеров. Считаю, что в таких спаррингах смысла нет. Нужна хорошая международная товарищеская встреча. А кто согласится, это уже второй вопрос. Я думаю, что найдется немало желающих. Все зависит от того, сколько денег за это предложить» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

Накануне Футбольный союз Боснии и Герцеговины отменил товарищеский матч со сборной России. Встреча должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако ее проведение вызвало разногласия среди боснийской футбольной общественности. В частности, против такой инициативы высказывались капитан сборной Боснии Эдин Джеко и ведущий полузащитник Миралем Пьянич. В результате Футбольный союз Боснии и Герцеговины принял решение перенести матч на будущее.

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10392686-bulykin-ne-podderzhal-ideyu-provedeniya-tovarischeskogo-matcha-sbornoj-rossii-s-komandoj-legionerov-rpl.html
Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу
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