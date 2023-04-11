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Булыкин не считает «Зенит» гегемоном российского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что не считает «Зенит» гегемоном российского футбола.

«Я бы не сказал, что «Зенит» — явный гегемон, просто у них хорошо получается доводить матчи до результата. Но где «Зенит» в Кубке России? Есть игры, когда они проигрывают и в чемпионате. Большинство матчей, конечно, выигрывают, показывают хороший класс, у них длинная скамейка. Но такой уж гегемонией я бы это не назвал. Даже «ПСЖ» и «Бавария» проигрывают каким-то средним и слабым клубам в своих чемпионатах, за это мы и любим футбол. То, что никто не может составить конкуренцию «Зениту», конечно, немного обидно. Хотя есть клубы, которые могут легко играть с «Зенитом» и показывать результат. А так, думаю, в следующем сезоне такого преимущества у «Зенита» уже не будет, потому что будет много перемен в командах», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

«Зенит» является восьмикратным чемпионом России, имея в активе также титул чемпиона СССР-1984.

В текущем сезоне подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу с 54-ю очками, за восемь туров до конца опережая ближайшего преследователя «Ростов» на девять баллов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/11/20186299.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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