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Сегодня, 22:17

Булыкин не увидел причин для увольнения Ташуева из «Ахмата»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера «Ахмата».

«Четыре тура — это не тот отрезок, по итогам которого нужно смотреть на результат. Для меня четыре тура вряд ли могут быть показательными для какой-то команды, чтобы сделать о ней выводы. Но, возможно, руководство «Ахмата» знает намного больше, и они увидели какие-то причины уволить тренера. Я со стороны не увидел их после четырех туров», — цитирует Булыкина «Евро Футбол».

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России команда за 4 тура набрала 3 очка и занимает 12-е место.

Источник: Евро Футбол
Дмитрий Булыкин
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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