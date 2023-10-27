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27 октября, 19:17

Булыкин не видит фаворита в матче между ЦСКА и «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Встреча состоится 29 октября в Москве.

«Честно говоря, нет фаворита. Две команды очень хорошие и борются за очки. Я думаю, что тут без явного фаворита. Можно ли говорить об отставке главного тренера ЦСКА в случае возможного поражения? Нет, я думаю, что этого не будет. Все команды сейчас нормально идут, поэтому вряд ли. Может ли победная серия «Краснодара» оказывать психологическое давление на игроков южного клуба? Конечно, это давит и дает стимул для других команд. Поэтому становится сложнее удержаться наверху. Я думаю, что в этой игре им будет очень сложно. В плане психологии у ЦСКА больше шансов. Но все будет решаться на футбольном поле», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

После 12 туров ЦСКА с 18 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-синие на своем поле примут «Краснодар». Игра пройдет в воскресенье, 29 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-ne-vizhu-favorita-v-matche-mezhdu-tsska-i-krasnodarom
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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