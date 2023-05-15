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15 мая, 22:39

Булыкин объяснил, как РПЛ должна организовывать послематчевые интервью

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Бывший нападающий нидерландских «Аякса» и «Твенте» Дмитрий Булыкин рассказал о принципах общения футболистов и тренеров со СМИ, которые должны быть внедрены в российской премьер-лиге.

«Мне понравилась система взаимодействия с прессой в Нидерландах, — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина. — Там не только тренер, но еще и по три футболиста каждой команды, а также судья должны были после матча давать интервью для телевидения. И никто не мог пренебречь этой обязанностью. Потому что все это влияет на имидж клуба и лиги в целом. А если кто-то все-таки отказывался, то получал штраф. Вот такую систему должна взять на вооружение и РПЛ».

По мнению ветерана, лига должна штрафовать футболистов и тренеров, которые отказываются давать интервью после матча.

«Поскольку такое поведение не красит ни команду, ни РПЛ. А для игроков и наставников это тоже часть работы, за которую они получают деньги», — сказал Булыкин.

Источник: vprognoze.ru
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