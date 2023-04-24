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Сегодня, 16:24

Булыкин объяснил отставку гендиректора «Крыльев Советов» эмоциями

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, выступавший на клубном уровне за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за амстердамский «Аякс», высказался об отставке генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева.

«Понятно, что это эмоции, и то, что не может выполнить свои задачи, и, может, были моменты, в которых нужно подавать протесты. Но я думаю, что в большинстве своем свою роль сыграло то, что не они не могут выполнить задачу, которую поставило руководство клуба или губернатор области», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

24 апреля Андреев заявил, что подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов». Специалист отметил, что покинул клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

Андреев занимал свой пост в «Крыльях» с мая 2021 года. После 24 туров РПЛ самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/24/20282869.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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