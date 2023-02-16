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Сегодня, 16:49

Булыкин объяснил, почему Дзюба должен играть в стартовом составе «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, кто должен выходить в стартовом составе «Локомотива» в первом матче 1/4 финала Кубка России (путь РПЛ) против «Спартака»: Артем Дзюба или Иван Игнатьев.

«Честно говоря, не знаю, кто как себя проявляет на тренировках, кто насколько готов. Сейчас нужен результат. Вряд ли кого-то будут ставить ради каких-то предыдущих заслуг или ради какого-то громкого имени, или того, кого купили за большие деньги. Будут смотреть на состояние футболистов, и здесь мне сложно сказать. Хотя там было много вариантов, и Камано даже играл в нападении, но я вижу в атаке Дзюбу с Пиняевым, — отметил Дмитрий Булыкин. Дзюба всегда может побороться за мяч, всегда скинуть и замкнуть передачу с фланга, поэтому, если он форме и готов, то для меня он, конечно, является одним из основных форвардов, и Пиняев, которому надо набирать опыт, мастерство. Рядом с Дзюбой ему будет очень интересно и полезно. Поэтому я вижу эту связку», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

Он также заявил, что сейчас команде нужно бороться за Кубок России. По его словам, в чемпионате нужно выполнять задачу минимум — это уйти из опасной зоны стыковых матчей и не думать об этом.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-obyasnil-pochemu-dzyuba-dolzhen-igrat-v-startovom-sostave-lokomotiva
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
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ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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