Булыкин объяснил, почему поддерживает решение Павлюченко возобновить карьеру

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о заявлении экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко возобновить карьеру.

«Насколько я понял, он сыграет за «Уфу» одну игру, чтобы забить гол. Это красивая история для футбола, для шоу, популяризации и для того, чтобы молодое поколение узнало о рекордах предыдущего поколения. Это тоже хорошо для них, ветеранов нужно чтить, уважать, и это здорово, что есть такие акции и клубы идут навстречу таким инициативам», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.