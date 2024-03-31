Булыкин объяснил, почему «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «Спартака» в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«Спартаку» много кого не хватило и того же Промеса, который создает активность в атаке. Хорошей самоотдачи тоже. Потому что, если посмотреть на «Ростов», то там нет суперфутболистов, но они обыграли «Динамо» и создавали остроту впереди. Как играет «Спартак», они должны обыгрывать «Урал», но не хватает ни агрессии, ни моментов впереди», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

В следующем туре красно-белые проведут выездную встречу с «Динамо». Игра состоится 7 апреля.