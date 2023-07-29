Булыкин объяснил, почему возможное изменение лимита на легионеров не повлияет на российский футбол

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему возможное изменение лимита на легионеров не скажется на российском футболе.
«Сейчас и так такой лимит, что легионеры должны быть в заявке, а не на поле. Ну добавятся еще три человека... Здесь смысл не в том, сколько легионеров в команде, а кто играет на футбольном поле. Если будут играть легионеры, то они будут занимать места российских футболистов. А если ты купил легионера, то ты должен его ставить, даже если у него игра не получается. Ты же не ошибся в трансфере?! Ты заплатил за него деньги и платишь зарплату.
И тут начинаются неприятные вещи для молодых российских футболистов, готовых играть с горящими глазами. Если бы сделали бонусную систему вместо высоких окладов, думаю, наши молодые игроки прогрессировали бы лучше», — приводит «Газета.ru» слова Булыкина.
В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому в заявке клуба могут находиться не более 13 иностранцев, при этом одновременно на поле могут находиться только 8 из них.