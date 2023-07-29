Булыкин объяснил, почему возможное изменение лимита на легионеров не повлияет на российский футбол

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему возможное изменение лимита на легионеров не скажется на российском футболе.

«Сейчас и так такой лимит, что легионеры должны быть в заявке, а не на поле. Ну добавятся еще три человека... Здесь смысл не в том, сколько легионеров в команде, а кто играет на футбольном поле. Если будут играть легионеры, то они будут занимать места российских футболистов. А если ты купил легионера, то ты должен его ставить, даже если у него игра не получается. Ты же не ошибся в трансфере?! Ты заплатил за него деньги и платишь зарплату.

И тут начинаются неприятные вещи для молодых российских футболистов, готовых играть с горящими глазами. Если бы сделали бонусную систему вместо высоких окладов, думаю, наши молодые игроки прогрессировали бы лучше», — приводит «Газета.ru» слова Булыкина.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому в заявке клуба могут находиться не более 13 иностранцев, при этом одновременно на поле могут находиться только 8 из них.