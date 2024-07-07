Булыкин объяснил, почему «Зенит» хочет расстаться с Сергеевым

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход форварда «Зенита» Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

«Сергеев просто не подошел «Зениту» в плане своих игровых качеств. У этой команды единственный критерий — много забивать. У Ивана этого не получилось, поэтому «Зенит» в постоянных поисках хорошего футболиста. Тут без каких-либо претензий ищут нового нападающего», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Сергеев выступает за «Зенит» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард провел 39 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.