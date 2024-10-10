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Сегодня, 13:50

Булыкин объяснил, почему «Зенит» — самый популярный клуб России за рубежом

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о международной популярности «Зенита».

«Зенит» уже на протяжении шести сезонов становится чемпионом России. Даже если люди не видели игр, не смотрели таблицу, все смотрят на чемпионства в первую очередь. Большое число легионеров также позволяет «Зениту» быть самым популярным клубом России за рубежом», — сказал Булыкин «СЭ».

В среду, 9 октября, Александр Головин заявил «СЭ», что «Зенит» является самым популярным клубом из РПЛ за рубежом.

Матвей Михалев

Дмитрий Булыкин
ФК Зенит

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