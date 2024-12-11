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Сегодня, 15:27

Булыкин объяснил проблемы «Краснодара» в конце первой части сезона РПЛ

Камила Абдурахманова
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Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о «Краснодаре» в конце первого отрезка сезона в РПЛ.

«Краснодар» тоже сбавил в конце первого отрезка. У них было одиннадцать игр со сложной логистикой. Также была усталость и потеря концентрации, отпускное настроение. Центральные защитники в последних турах сыграли ниже своего уровня, и были дикие ошибки, из-за которых они растеряли свой ход в чемпионате России», — сказал Булыкин Vprognoze.ru.

«Краснодар» завершил первую часть чемпионата России на первом месте, однако в последних матчах трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Краснодар
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