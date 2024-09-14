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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 21:45

Булыкин: «Батраков вышел на очень высокий уровень»

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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игру москвичей с «Оренбургом» (4:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Думаю, что зрителям игра точно понравилась. Было все, что нужно для болельщиков. Радует, что в команде очень мало легионеров. Батраков — вообще красавчик, вышел на очень высокий уровень. Этот пример показателен — нужно доверять нашей молодежи, тогда и будут рождаться молодые звездочки. Если бы Алексей сейчас был в «Зените», то так бы не заиграл. А вот в «Локомотиве» другая стратегия развития — команда уже всем показала, что может выигрывать, делая ставку именно на молодых российских футболистов», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

После победы в Оренбурге «Локомотив» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. На счету Батракова уже 5 голов и 5 результативных передач в текущем сезоне РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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