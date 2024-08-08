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Сегодня, 17:47

Булыкин: «Станкович поверил в Угальде, и Манфред раскрылся»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде молодец, в последних матчах выглядел просто великолепно. Можно сказать, что парень раскрылся. Станкович поверил в него, а для игрока это очень важно. Думаю, слова поддержки от главного тренера играют большую роль», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года. В текущем сезоне 22-летний костариканец забил 4 гола в 4 матчах.

«Спартак» с 6 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. РПЛ. 11 августа команда сыграет дома с «Ахматом».

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Дмитрий Булыкин
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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