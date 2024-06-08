Булыкин оценил назначение Николича в ЦСКА

Сегодня, 06:08
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что думает о назначении главным тренером ЦСКА Марко Николича.
— С одной, стороны зарубежные тренеры работают часто с одними и теми же российскими футболистами. С другой, они внедряют здесь свои практики, подходят к работе с иностранным менталитетом. И это помогает некоторым игрокам раскрыться, а команде — добиться успехов. Если тренер дает результат, его будут приглашать снова и снова. Тем более что Николичу не нужна адаптация в России, он знает русский, сербы — братский для нас народ, — цитирует Булыкина «РБ Спорт».
ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Отмечается, что команда начнет подготовку под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.
В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала Суперкубок страны в 2023 году, а также Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м.