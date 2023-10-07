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Сегодня, 15:59

Булыкин оценил ничью «Локомотива» в матче с «Уралом»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ничью железнодорожников в матче 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Я назову это характером, потому что, если вы посмотрите на европейские чемпионаты, то там тоже очень много голов забивается после 90-й минуты. Это называется характер команды, из-за того, что они хотят добиться своей цели. Хорошо, когда ты выигрываешь матч в концовке, а здесь всего лишь ничья. У «Локомотива» частенько вырываются ничьи на последних минутах, но все-таки победа есть победа. Сегодня ничья, проигрывая 1:2, и взяв пенальти, я думаю, что «Локомотив» отскочил», — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина.

«Локомотив» с 19 очками идет на третьем месте в РПЛ после 11 матчей. «Урал» (16 очков) занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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