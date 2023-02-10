Булыкин оценил переход Глушакова в «Нижний Новгород»

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал подписание полузащитником Денисом Глушаковым контракта с «Нижний Новгород».

«Я не знаю финансовых деталей сделки, но если сумма невелика, то это хороший вариант для «Нижнего Новгорода». Глушаков опытный игрок, он становился чемпион России. Считаю, что он сможет помочь клубу и на поле, и в раздевалке. Думаю, что, как и в случае с Дзюбой и Смольниковым в «Локомотиве», клуб в течение четырех месяцев посмотрит на выступление игрока, а потом будет принимать решение о будущем сотрудничестве», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки».

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.