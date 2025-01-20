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Сегодня, 05:19

Булыкин оценил переход Грулева в «Пари НН»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о переходе полузащитника Вячеслава Грулева в «Пари НН» из «Динамо».

«Покажет время, конечно. Пока понятно, что для Грулева этот переход хороший, он все-таки будет иметь полноценный контракт и больше игрового времени, а вот раскроется или нет, или успокоится, что контракт подписал — такие тонкости увидим через полгода и сможем это оценить», — сказал Булыкин Vprognoze.ru.

Грулев уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2019/20. Тогда он находился в клубе на правах аренды.

В этом сезоне Грулев провел за бело-голубых 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: Vprognoze.ru.
Вячеслав Грулев
Дмитрий Булыкин
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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