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Сегодня, 17:49

Булыкин оценил переход Мертенса в «Факел»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал трансфер полузащитника Дилана Мертенса в «Факел».

«В Голландии много молодых кадров, которых выращивают, а потом продают по всему миру. Там тренеры-селекционеры умеют найти хороших футболистов.

Правда, бэкграунд именно этого футболиста у меня вызывает сомнение. Это не топ-футболист, но и «Факел» — не топ-команда, а потому он может им пригодиться. Ему нужно усиление, но я больше за привлечение российской молодежи, чем за иностранцев сомнительного уровня», — цитирует Булыкина Metaratings.

«Факел» объявил о подписании контракта с 29-летним голландцем 6 июня. Ранее хавбек играл в чемпионате Болгарии за «Ботев», проведя 74 матча, забив 6 мячей и отдав 5 голевых передач. В прошлом сезоне Мертенс стал обладателем Кубка Болгарии.

Источник: Metaratings
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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