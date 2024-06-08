Булыкин оценил переход Мертенса в «Факел»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал трансфер полузащитника Дилана Мертенса в «Факел».

«В Голландии много молодых кадров, которых выращивают, а потом продают по всему миру. Там тренеры-селекционеры умеют найти хороших футболистов.

Правда, бэкграунд именно этого футболиста у меня вызывает сомнение. Это не топ-футболист, но и «Факел» — не топ-команда, а потому он может им пригодиться. Ему нужно усиление, но я больше за привлечение российской молодежи, чем за иностранцев сомнительного уровня», — цитирует Булыкина Metaratings.

«Факел» объявил о подписании контракта с 29-летним голландцем 6 июня. Ранее хавбек играл в чемпионате Болгарии за «Ботев», проведя 74 матча, забив 6 мячей и отдав 5 голевых передач. В прошлом сезоне Мертенс стал обладателем Кубка Болгарии.