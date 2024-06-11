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Сегодня, 01:26

Булыкин: «Ближе к зиме будет понятно, на что Воробьев может рассчитывать в «Локомотиве»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы новичка железнодорожников Дмитрия Воробьева.

Московский клуб объявил о покупке 26-летнего россиянина у «Оренбурга» 10 июня.

«Конечно, Воробьев будет пытаться стать основным в «Локомотиве» и это хорошо, ведь здоровая конкуренция всегда идет на пользу. Думаю, что в следующем сезоне команда поставит задачу бороться за медали и победить в Кубке, а для этого нужна хорошая скамейка и сильный состав.
Для Воробьева это отличный шанс поиграть в топ-клубе, а для «Локомотива» это отличное вложение, ведь Дмитрий может прогрессировать. Получится ли у него? Думаю, ближе к зимней паузе будет понятно, на что может рассчитывать Воробьев в грядущем сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Воробьев выступал за «Оренбург» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 31 матче.

Нападающий подписал контракт с «Локомотивом» на три года.

Источник: РБ Спорт
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