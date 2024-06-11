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Булыкин: «Переход в «Зенит» — шаг вперед для Глушенкова»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил потенциальный переход форварда железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Станет ли неожиданным переход Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»? Для меня нет. Любой футболист хочет выжать максимум из карьеры. И здесь все время борьба за чемпионство, за кубок и зарплата намного выше. Если это будет предложение, то он перейдет в «Зенит». Я не думаю, что его что-то связывает с «Локомотивом». У него наверняка есть отступные в контракте. Поэтому если будет хорошее предложение, то он поедет улучшать свою карьеру», — заявил Булыкин изданию «Спорт День за Днем».

Футболист выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В минувшем сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. 10 июня появилась информация, что Глушенков ведет переговоры с «Зенитом».

Источник: Спорт День за Днем
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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