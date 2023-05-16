Булыкин оценил поведение главного тренера «Спартака» Абаскаля после матча с «Химками»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался от общения с прессой после матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Абаскаль немного «поплыл». То, чего он ожидал, не получается. И потому испанец начинает искать причины неудач там, где их нет. Это выливается в неуважительное отношение к прессе. Возможно, у наставника «Спартака» были какие-то веские причины для раннего ухода с пресс-конференции. Но если их не существует, то тренер всегда должен рассказать о впечатлениях от игры, высказать претензии при их наличии. Потому что болельщики и эксперты ждут его оценки событий в матче», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

По итогам 27 туров «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.