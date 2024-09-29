Булыкин: «Станкович — футбольный человек и может принести много пользы «Спартаку»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

— На Станковича приятнее смотреть, и он футбольный человек, — приводит слова Булыкина Metaratings.ru. — Может быть, что-то и получится у него в «Спартаке», нужно дождаться зимней паузы, чтобы оценить прогресс команды по сравнению с Абаскалем. Я думаю, что даже сравнивать с Абаскалем не нужно, потому что непонятно, как он оказался в «Спартаке». А вот Станкович — футбольный человек и может принести много пользы команде.

— Абаскаль уже несколько дней в Москве. Не окажется ли он в условных «Химках»?

— Если окажется, то ничего хорошего не принесет.

«Спартак» после 10 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков.