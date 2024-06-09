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Сегодня, 22:38

Булыкин — о махачкалинском «Динамо»: «Так и должен развиваться в футбол»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал развитие «Динамо» из Махачкалы.

«Я считаю, так и должен развиваться футбол, когда в регионах нашей необъятной родины выбираются самые лучшие ребята и с горящими глазами стараются пытаться [заиграть] за свои клубы. Ну а потом пытаются попасть в топ-клубы или уехать в Европу. Если есть такая мотивация и стимул, то команда будет прогрессировать, и эти молодые футболисты будут выкладываться против топ-клубов и за счет самоотдачи и желания могут показывать хороший результат», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru

В минувшем сезоне махачкалинцы заняли второе место в первой лиге и вышли в РПЛ.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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