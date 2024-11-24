Сегодня, 23:32
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о результативности форварда «Спартака» Манфреда Угальде в текущем сезоне РПЛ.
23 ноября костариканец оформил покер в ворота «Локомотива» (5:2) в 16-м туре РПЛ.
«Лучше спросить у тренера, как он раскрыл Угальде. Потому что в прошлом сезоне у игрока ничего не получалось, ему не доверяли. А в этом сезоне это совсем другой футболист. Он сделал покер, чего уже очень много лет не было в «Спартаке», и это заслуживает уважения. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Матч с «Локомотивом» он провел хорошо. И учитывая, что весь сезон он проводит результативно, надо спрашивать у тренера, почему он так раскрылся.
Полагаю, и сам футболист может рассказать, что у него в этом сезоне так хорошо получается. Наверняка есть какие-то нефутбольные причины, которые ему также помогли выйти на такой уровень», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».
В текущем сезоне Угальде забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи в 16 матчах за «Спартак» в РПЛ.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)