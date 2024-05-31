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Булыкин — о стыках: «Урал» и «Пари НН» смогут отыграться, если захотят»

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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал, какие шансы у «Урала» и «Пари НН» сохранить место в РПЛ.

«Результаты первых стыковых матчей стали очень неожиданными для всех. Но такие встречи имеют кубковый характер, и в них любая команда может выиграть при должном настрое. «Урал» и «Пари НН» смогут отыграться, если захотят. Тем более, что команды РПЛ все-таки являются фаворитами. Что произошло с ними в первых матчах, сложно сказать, но шансы исправить ситуацию остаются», — сказал Булыкин Vprognoze.

В первом стыковом матче «Акрон» в Екатеринбурге обыграл «Урал» со счетом 2:0. «Арсенал» в гостях одолел «Пари НН» (2:1).

Источник: Vprognoze.ru
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